Троян Волей с женски отбор през следващия сезон

Създаването на второ ниво в дамския волейболен шампионат - Висша лига жени, се оказа изключително положителна стъпка в развитието на българския волейбол. Висшата лига не само стана арена на оспорвани и интригуващи битки, но и породи голям интерес, като желаещите да се включат за следващия сезон все повече нарастват.
Русе домакин на финалния плейоф във Висша лига жени
Поредният клуб, който изяви намерение да присъства със свой отбор във Висшата лига за жени е Троян Волей. Желанието на клуба идва след успехите при подрастващите и най-вече на отбора за девойки до 20 години, който спечели шампионата на регион Хемус.
Ето какво написаха от ВК Троян Волей в социалните мрежи:
"С изключителна гордост споделяме една дългоочаквана цел, която е на финалния си етап. След силното представяне на дамското ни направление при подрастващите и през този сезон, Управителният съвет на Троян Волей взе решение през следващата състезателна година (2026/27) градът ни да има и представителен женски отбор.
За първи път в спортната история на Троян ще имаме състав от нежния пол в отборен спорт! Приемаме това с ентусиазъм, но и отговорност!
Основните мотиви за взетото решение са свързани с невероятното поколение подрастващи, с които от Троян Волей можем да се похвалим. Припомняме, че през изминалия сезон нашите кадетки (момичета до 18 години) спечелиха регион "Хемус", а впоследствие останаха на крачка от класирането за държавни финали.
През настоящия сезон девойките ни - старша възраст (момичета до 20 години) продължават възходящото представяне, като също станаха номер 1 в своя регион. Предстои и участие на Квалификационен турнир за държавни финали.
Огромният интерес към волейбола в Троян и нестихващата подкрепа от троянци бяха последният и все така убедителен аргумент, за да вземем това решение.
Скоро ще обявим името и на наставника на тима. Женският отбор на Троян Волей ще донесе допълнителна мотивация на местните момичета, като най-добрите от тях ще могат да защитават честта на града ни на високо ниво още в първия сезон.
Селекцията е в напреднал етап, като към троянските волейболистки ще има и "подкрепление" от по-опитни състезателки, които да помагат за израстването на тима ни. Пример, който правилно сработи в мъжкия ни състав.
В редиците на отбора ни ще бъде и шампионка на България. Името ще обявим съвсем скоро.
Първенството ще започне през октомври, а в кратки срокове ще дойде време и за... исторически първи женски волейболен двубой в Троян. Скоро ще обявим дата и час.
Ръководството благодари за подкрепата от всички и би се радвало на допълнителна такава от партньори, за да изградим заедно още по-боеспособен отбор. Всеки, който иска да бъде част от успеха ни и неговата фирма или бранд да бъде асоциирана с тази инициатива, може да се свърже с нас на лично съобщение.
Нека мечтаем заедно! И... Нали знаете? Най-доброто тепърва предстои!"