Троян Волей с женски отбор през следващия сезон

Създаването на второ ниво в дамския волейболен шампионат - Висша лига жени, се оказа изключително положителна стъпка в развитието на българския волейбол. Висшата лига не само стана арена на оспорвани и интригуващи битки, но и породи голям интерес, като желаещите да се включат за следващия сезон все повече нарастват.

Поредният клуб, който изяви намерение да присъства със свой отбор във Висшата лига за жени е Троян Волей. Желанието на клуба идва след успехите при подрастващите и най-вече на отбора за девойки до 20 години, който спечели шампионата на регион Хемус.

Ето какво написаха от ВК Троян Волей в социалните мрежи:

"С изключителна гордост споделяме една дългоочаквана цел, която е на финалния си етап. След силното представяне на дамското ни направление при подрастващите и през този сезон, Управителният съвет на Троян Волей взе решение през следващата състезателна година (2026/27) градът ни да има и представителен женски отбор.

За първи път в спортната история на Троян ще имаме състав от нежния пол в отборен спорт! Приемаме това с ентусиазъм, но и отговорност!

Основните мотиви за взетото решение са свързани с невероятното поколение подрастващи, с които от Троян Волей можем да се похвалим. Припомняме, че през изминалия сезон нашите кадетки (момичета до 18 години) спечелиха регион "Хемус", а впоследствие останаха на крачка от класирането за държавни финали.

През настоящия сезон девойките ни - старша възраст (момичета до 20 години) продължават възходящото представяне, като също станаха номер 1 в своя регион. Предстои и участие на Квалификационен турнир за държавни финали.

Огромният интерес към волейбола в Троян и нестихващата подкрепа от троянци бяха последният и все така убедителен аргумент, за да вземем това решение.

Скоро ще обявим името и на наставника на тима. Женският отбор на Троян Волей ще донесе допълнителна мотивация на местните момичета, като най-добрите от тях ще могат да защитават честта на града ни на високо ниво още в първия сезон.

Селекцията е в напреднал етап, като към троянските волейболистки ще има и "подкрепление" от по-опитни състезателки, които да помагат за израстването на тима ни. Пример, който правилно сработи в мъжкия ни състав.

В редиците на отбора ни ще бъде и шампионка на България. Името ще обявим съвсем скоро.

Първенството ще започне през октомври, а в кратки срокове ще дойде време и за... исторически първи женски волейболен двубой в Троян. Скоро ще обявим дата и час.

Ръководството благодари за подкрепата от всички и би се радвало на допълнителна такава от партньори, за да изградим заедно още по-боеспособен отбор. Всеки, който иска да бъде част от успеха ни и неговата фирма или бранд да бъде асоциирана с тази инициатива, може да се свърже с нас на лично съобщение.

Нека мечтаем заедно! И... Нали знаете? Най-доброто тепърва предстои!"