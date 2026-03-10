Рилски спортист се раздели с ново попълнение след месец и половина

Баскетболният Рилски спортист се раздели с босненеца със сръбски паспорт Милош Глишич малко повече от месец след привличането му.

Баскетболистът пристигна в Самоков в началото на февруари, а днес стана ясно, че повече няма да бъде част от състава на шампионите.

"По взаимно съгласие, Милош Глишич вече няма да бъде част от отбора.

Пожелаваме му успех в следващите стъпки от неговата кариера", написаха от Рилски спортист в социалните мрежи.

Тимът на Рилски спортист заема второ място във временното класиране в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже със 17 победи и 4 загуби.