  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Елитът на европейския футбол пристига в София за 52-рата Генерална асамблея на Европейските лиги

  10 март 2026 | 17:26
София се превръща в административна столица на европейския клубен футбол. На 11 и 12 март Българската професионална футболна лига приема домакинството на 52-рата Генерална асамблея на Европейските лиги - най-значимото събитие в годишния календар на организацията.

Форумът ще събере у нас висшия мениджмънт и ключови фигури от най-големите футболни организации в света. Сред делегатите, които ще пристигнат в България, са директори и високопоставени представители на над 40 футболни лиги в Европа, в това число и топ 5 първенствата. Също така на форума ще присъстват и делегати от ръководството на ФИФА, УЕФА, Европейската комисия, световния съюз на футболистите FIFPRO, организацията на Футболните привърженици на Европа (FSE), както и клубните организации EFС и UEC.

В Генералната Асамблея на Европейските лиги ще участват президентите на БФПЛ и БФС Атанас Караиванов и Георги Иванов.

Събитието включва интензивна програма, като един от основните акценти е специален работен семинар на 11 март, на който ще присъстват и представители на водещи български клубове и заинтересовани страни от българската футболна екосистема. Той ще е посветен на директната обмяна на ноу-хау между европейските лиги. По време на него представители на лигите на Чехия, Ирландия и Словакия ще представят пред българските клубове своите успешни модели за развитие, изграждане на печеливши комерсиални стратегии и ефективно взаимодействие с националните федерации.

Кулминацията на събитието е същинската Генерална асамблея на 12 март, по време на която ще бъдат обсъдени и взети ключови решения за бъдещето на клубния футбол в Европа, свързани със състезателния календар, разпределението на солидарните плащания от европейските клубни турнири и защитата на конкурентоспособността на вътрешните първенства.

Освен натоварената работна част, домакините от БПФЛ са подготвили и специална социална програма. Високопоставените гости ще се докоснат до родната култура, история и гастрономия чрез специално събитие в рамките на престоя им в София.

