София ще е домакин на голямо събитие за футбола

  • 20 яну 2026 | 09:34
София ще е домакин на голямо събитие за футбола

Българската професионална футболна лига има честта да обяви, че град София официално бе избран за домакин на 52-ата Генерална Асамблея на Асоциацията на Европейските лиги. Престижният форум ще се проведе на 11 и 12 март 2026 г.

Това ежегодно събитие ще събере в столицата ни ръководители на 40-те най-влиятелни футболни лиги в Европа, както и ключови фигури от цялата международна футболна общност. Асамблеята се провежда в критичен за развитието на играта момент и ще послужи като платформа за обсъждане на стратегически цели, справяне с актуалните предизвикателства и укрепване на колективното сътрудничество в професионалния футбол на континента.

Атанас Караиванов, президент на Българската професионална футболна лига, сподели:

„За мен е изключителна гордост, че БПФЛ и София ще посрещнат 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги. Това събитие е признание за нашата работа и предоставя безценни възможности за обмен на добри практики, надграждане на лидерските умения и разширяване на професионалните мрежи за българския футбол и нашите клубове.

Решени сме да предложим запомнящо се и ползотворно преживяване на всички делегати, като същевременно покажем красотата и гостоприемството на България. Богатата история на София, културната динамика и модерната инфраструктура я правят идеална локация за този престижен форум, който ще донесе значителна добавена стойност за българската лига.“

Президентът на Европейските лиги, Клаудиус Шефер, заяви:

„52-ата Генерална асамблея се провежда в преломен момент за европейския футбол. Вътрешните първенства са изправени пред безпрецедентни предизвикателства, но и пред уникални възможности. От съществено значение е да се обединим, за да затвърдим ролята на професионалните лиги като гръбнака на футболната екосистема в Европа.

Благодарни сме на Българската професионална футболна лига за домакинството на тази важна среща в София и с нетърпение очакваме два дни на конструктивен и задълбочен диалог.“

Допълнителни подробности, включително програмата на събитието и информация относно официалната пресконференция, ще бъдат предоставени на медиите своевременно.

