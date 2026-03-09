Вавалис: В следващите два мача трябва задължително да вземем точки

Старши треньорът на Монтана Акис Вавалис говори след загубата на своя тим от Лудогорец. “Орлите” се наложиха с 3:0 като гости.

“Аз опитах за този мач да сменим схемата на игра и да играем с четирима в защита. Имахме проблеми. Трябва да видим и да анализираме дали проблемите са от схемата, или от друго. Само два мача играхме домакини, това сигурно тежи още повече. Второто полувреме влязоха три-четири момчета, които имаха желание и се бореха. Не е лесно да се създаде положения срещу този отбор. Трябва да вземем поуките. В следващите два мача трябва задължително да вземем точки.

Три-четири момчета, които влязоха, се видя, че можем да разчитаме малко повече на тях. Имам забележки към двама-трима футболисти. Трябва да забравим какво е било първия полусезон. Всеки трябва да се хвърля на максимум, ако не играят на 100 процента, ще имаме проблеми.

Доколкото знам с Берое ще играем на нашия терен. Всичко ще е решено още тази седмица и ще можем да се концентрираме за тези два мача”, заяви Вавалис.