Бяла и Етър 64 започнаха с победи женското първенство по хандбал

Защитаващият титлата си Бяла и Етър 64 започнаха с победи в основната фаза на първенството на България по хандбал за жени.

Шампионките, победителки в редовния сезон, спечелиха срещу гостуващия Свиленград с 35:31 (20:12). Възпитаничките на Виктория Жосан стартираха по-добре и поведоха с 5:1, а малко преди почивката увеличиха аванса си до 19:10.

През втората част гостенките успяха да съкратят изоставането си до 29:31, но в последните четири минути състезателките от Бяла не допуснаха да бъдат застигнати.

Етър, втори от редовния сезон, спечели далеч по-убедително с 37:22 (25:8) срещу домакина Академик ПУ. Великотърновки дръпнаха с 10:1 след 13 минути игра, а до голяма степен предрешиха мача още в края на първото полувреме, след кат о взеха аванс от 25:7. През втората част срещата по-скоро се доиграваше.

Гергана Ефтимова се разписа 9 пъти за "виолетовите", а Мелиса Еролова добави 8 гола. За Академик най-резултатни бяха Боговеста Йосифова и Милена Великова с по 5 попадения.

В класирането след днешния първи кръг от основната фаза на шампионата води Бяла с 5 точки, пред Етър с 4, Свиленград с 1 и Академик ПУ без актив.

Първите два отбора от основната фаза се класират за Суперфинала за титлата, а третият и четвъртият ще играят баражи за бронзовите медали.