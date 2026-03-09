Киплимо подобри световния рекорд в полумаратона при завръщането си в Лисабон

Трикратният световен шампион по крос-кънтри Джейкъб Киплимо се завърна на полумаратона в Лисабон – сцената на неговото рекордно представяне преди пет години, за да триумфира със световен рекорд от 57:20 в състезанието от платинения етикет на Световната атлетика в неделя.

Угандиецът подобри с 10 секунди официалния световен рекорд на Йомиф Кеджелча. Преди Кеджелча да постигне този резултат във Валенсия през 2024 г., Киплимо държеше предишния световен рекорд от 57:31, който постигна именно в Лисабон през 2021 г.

В надпреварата при жените Цигие Гебреселама успешно защити титлата си, като спечели с повече от две минути преднина с време 1:04:48.

В състезание без пейсмейкъри Киплимо измина първите 5 км от мъжката надпревара за бързите 13:28. Кенийското дуо Николас Кипкорир и Гилбърт Кипротич се движеха плътно зад угандиеца през първата половина, като триото премина 10-ия километър за 27:00, след което Кипротич започна да изостава.

Киплимо и Кипкорир продължиха да бягат рамо до рамо и преминаха 15-ия километър за 40:52. Осъзнавайки, че темпото леко е спаднало, Киплимо го ускори и се откъсна напред, изминавайки следващия 5-километров участък за 13:31.

Той поддържаше това темпо до края и пресече финалната линия с време 57:20. Кипкорир го последва с 58:08, а Кипротич удържа третото място с 58:59.

"Толкова съм щастлив, че подобрих световния рекорд“, заяви Киплимо. "След първите 10 километра си помислих, че световният рекорд е възможен. Опитах се да поддържам темпото в последните два километра.“

Киплимо беше записал 56:42 в Барселона миналата година, но постижението не можа да бъде ратифицирано като световен рекорд, тъй като условията на състезанието не отговаряха напълно на правилата на Световната атлетика.

През по-голямата част от състезанието при жените Гебреселама поддържаше по-бързо темпо от това, което зададе миналата година при поставянето на рекорда на трасето от 1:04:21. Тя се откъсна от съперничките си още в ранните етапи, преминавайки 5-ия километър за 14:55 и 10-ия за 30:05 – и двете времена по-бързи от официалните ѝ лични рекорди на тези дистанции.

Сребърната медалистка от световния шампионат по крос-кънтри за 2023 г. обаче се поумори през втората половина и шансовете за рекорд на трасето започнаха да изчезват. До този момент обаче тя вече беше натрупала непреодолима преднина и успя да финишира спокойно с време 1:04:48, което е второто най-добро време, регистрирано някога в Лисабон.

Кенийката Джанет Чепнгетич зае второ място (1:06:50), а нейната сънародничка Реджина Вамбуи се класира трета (1:07:10).

"Това е втората ми победа“, каза Гебреселама, която стана първата жена с поредни победи в Лисабон след Сюзън Чепкемей през 2002 г. "Състезанието беше добро. Планът ми беше да бягам под 64 минути, но все пак съм щастлива.“

