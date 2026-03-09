Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Каралис и Гутормсен с по 6.06 метра в Руан

Каралис и Гутормсен с по 6.06 метра в Руан

  • 9 март 2026 | 10:15
Каралис и Гутормсен с по 6.06 метра в Руан

Емануил Каралис и Сондре Гутормсен постигнаха впечатляващи резултати, след като и двамата преодоляха 6.06 метра на турнира Perche Elite Tour в Руан. Историческият сезон в мъжкия овчарски скок продължи с пълна сила на състезанието от Сребърния световен тур на закрито в събота.

Каралис спечели надпреварата благодарение на по-малко опити. Това се случи само седмица след като записа изумителните 6.17 метра на гръцкия национален шампионат на закрито. Гутормсен пък подобри националния рекорд на Норвегия с цели шест сантиметра и се изкачи до шесто място във вечната световна ранглиста.

Резултатът на норвежеца е и най-доброто постижение, постигано някога за второ място. Предишният рекорд беше 6.05 метра, с които самият Каралис спечели сребърен медал на Световното първенство на закрито в Нандзин миналата година.

С тези постижения броят на атлетите, преодолели границата от шест метра през този сезон, нарасна до рекордните шестима.

Гръцката звезда Каралис, който е втори във вечната ранглиста след Арманд Дуплантис благодарение на скока си от 6.17 метра в Пеания, започна състезанието с успешен опит от първия път на 5.70 метра. След това той пропусна следващата височина и директно атакува 5.90 метра, които също преодоля от раз. Последва нов успех от първи опит на 6.06 метра, което се оказа и рекорд на турнира.

Гутормсен имаше нужда от по два опита на 5.70, 5.90 и 6.00 метра. С последното си постижение той изравни националния рекорд, който постави при спечелването на втората си NCAA титла на закрито в Албакърки през 2023 г.

След това летвата беше вдигната на 6.06 метра, които норвежецът преодоля от третия си опит, след което реши да прекрати участието си.

Каралис обаче продължи и направи три опита на 6.20 метра, като първите два бяха много близо до успех.

Двамата атлети ще имат възможност да подновят съперничеството си по-късно този месец на Световното първенство на закрито в Торун. Там те ще се изправят и срещу Дуплантис, който ще преследва своята четвърта поредна световна титла в зала.

Преди това обаче тримата ще се сблъскат за първи път през сезона на турнира Mondo Classic в Упсала на 12 март, който също е част от Световния тур на закрито.

При жените в Руан победата грабна световната шампионка на закрито за 2024 г. Моли Кодъри от Великобритания. Тя и двукратната световна медалистка на закрито Тина Шутей от Словения преодоляха 4.70 метра от първи опит, но Кодъри спечели златото заради по-малко общо направени фалове.

Снимки: Imago

