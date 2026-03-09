Популярни
В Ред Бул похвалиха „фантастичния“ дебют на Исак Хаджар за тима

  • 9 март 2026 | 18:06
  • 332
  • 0

Шефът на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис изрази възхищението си от дебюта на френския пилот Исак Хаджар за тима, който обаче не успя да стигне до финала на Гран При на Австралия заради повреда.

21-годишният пилот може и да отпадна рано в надпреварата в Мелбърн поради повреда в задвижващата система, но до този момент впечатли с трето място в квалификацията и беше близо до това да поведе в началото на състезанието.

Това представяне бе в ярък контраст с предшествениците на Хаджар, които изпитваха сериозни затруднения срещу Макс Верстапен в другия болид, превръщайки второто пилотско място в истински проблем за Ред Бул.

Сега австрийският отбор е уверен, че е намерил правилния съотборник за четирикратния световен шампион, особено като се има предвид, че представянето на Хаджар дойде въпреки различни механични проблеми, които повлияха на подготовката му в предсезонните тестове.

„Той направи фантастичен уикенд - заяви шефът на отбора Мекис. - Исак пристигна тук със сравнително ограничен пробег на тестовете, където имаше и малко лош късмет, но още от първата обиколка в петък, в първата свободна тренировка, показа правилното темпо.

„Успяхме да разделим тестовата програма между двата автомобила и да съберем двойно повече информация. Той влезе в квалификацията с всичко необходимо, което означава първа квалификация по тези правила, и се справи абсолютно перфектно. Класира се на трета позиция, което вероятно беше най-доброто възможно постижение в събота.

Това би го поставило близо до финалната позиция на Верстапен, който се изкачи от 20-о място (поради катастрофата си в Q1) до шесто, оказвайки натиск върху Ландо Норис от Макларън в края, макар и в крайна сметка да не успя да го изпревари.

Така първите знаци са положителни, но проблемът с липсата на заряд в батерията на старта беше налице и при двата автомобила на Ред Бул – както и при Мерцедес, преди те да завършат на първа и втора позиция.

„Наша отговорност е да избягваме подобна ситуация - добави Мекис. - Бяхме изненадани от някои ограничения в начина, по който можеш да зареждаш и разреждаш батерията по време на загряващата обиколка. Ако сме единствените, които са се сблъскали с това, значи не сме си свършили работата много добре. Но каквото, такова.

„По същество, с необичайното поведение, което пилотите трябва да имат в загряващата обиколка – с ускорения, спирания, ускорения, спирания за загряване на спирачките, гумите и т.н. – стигнахме до момент, в който вече не можехме да достигнем правилното ниво на заряд за старта на състезанието. Трябваше да заредим батерията до определено ниво в първата обиколка, което очевидно не беше приятно.“

Снимки: Gettyimages

