Опитно крило се завърна в тима на Монтана за Разград

Нападателят Иван Коконов се завърна в групата на Монтана след като пропусна последните три срещи заради разтежение. Голмайсторът на отбора Борис Димитров е наказан. Монтанци заминаха за Разград и следобед ще направят една тренировка на базата на Лудогорец. По програма новакът в efbet Лига е домакин, но заради ремонтните дейности на терена на стадион "Огоста" двубоят ще се играе на "Хювефарма Арена".

Групата на Монтана за мача с Лудогорец:



Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;



Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Кристофър Ачемпонг, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржиньо Соарес, Албин Линер;



Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип Ежике, Иван Коконов, Витиньо, Умаро Балде, Петър Андреев.