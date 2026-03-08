Опитно крило се завърна в тима на Монтана за Разград

Популярни
  8 март 2026
  • 339
  • 0
Нападателят Иван Коконов се завърна в групата на Монтана след като пропусна последните три срещи заради разтежение. Голмайсторът на отбора Борис Димитров е наказан. Монтанци заминаха за Разград и следобед ще направят една тренировка на базата на Лудогорец. По програма новакът в efbet Лига е домакин, но заради ремонтните дейности на терена на стадион "Огоста" двубоят ще се играе на "Хювефарма Арена".

Групата на Монтана за мача с Лудогорец:

Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Кристофър АчемпонгИвайло МарковДавид Кармона, Жоржиньо Соарес, Албин Линер;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип ЕжикеИван Коконов, Витиньо, Умаро Балде, Петър Андреев.

