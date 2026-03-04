Миньор се подсили с познат французин

Миньор (Перник) се подсили с атакуващия играч Кевин Беманга. Той подписа договор с "чуковете" до края на сезона с опция за удължаване. Беманга ще носи екипа с №19.

Франзуцинът може да играе на всяка една позиция в нападението на терена, като най-добре се справя по левия фланг. Беманга, който е на 27 години, е в България още от лятото на 2023 година, когато беше привлечен в Монтана. През следващата кампания той стартира в отбора на Септември (София), но след 3 двубоя в елита премина в Дунав (Русе).

Беманга има общо 51 двубоя във второто ниво на футбола у нас, като в тях е вкарал 9 гола и е направил 7 асистенции.