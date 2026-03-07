Само недоволни в Перник

Миньор (Перник) и Марек не излъчиха победител в среща от XXIII кръг на Втора лига, играна на Стадиона на мира. По този начин нито един от двата отбора не си тръгна доволен след последния съдийски сигнал, като се има предвид, че и "чуковете", и момчетата на Анжело Кючуков все още нямат победа след зимната пауза. Срещата в Перник беше дебют за бившия полузащитник начело на Марек. Павлин Чиликов даде аванс на домакините в 37-ата минута, но в средата на втората част Димитър Горанов изравни за гостите от Дупница. Така мачът не излъчи победител.