  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
Валенсия се отдалечи от изпадащите след драматична победа

  • 9 март 2026 | 00:05
Отборът на Валенсия отново зарадва феновете след втора поредна победа и драматичен успех с 3:2 в домакинството от 27-ия кръг на Ла Лига срещу прекия конкурент в битката за изпадане Алавес. Така “прилепите” продължиха възхода си от началото на 2026 г. и се отдалечиха на осем точки над зоната на изпадащите. Съперникът от Алавес пък остава без победа от 30-и януари насам и е непосредствено зад Валенсия във временното класиране.

Мачът започна кошмарно за домакините, които инкасираха попадение от дузпа още в 3-тата минута. Зад бялата точка застана и той изведе тима на домакините напред, като преднината се запази до края на първото полувреме. След почивката обаче “прилепите” нанесоха бърз удар и Хави Гера изравни в 47-ата минута, но нататък те не осъществиха пълен обрат. Вместо това Бойе се разписа за втори път в 72-рата минута и бе напът да донесе победата за гостите, но Ерай Джьомерт вкара в изтичащите секунди на редовното време и спаси поне точката за домакините.

Така главният съдия Хосе Гузман назначи цели осем минути добавено време и голямата драма тепърва предстоеше да се разиграе, след като в 96-ата минута реферът посочи отново бялата точки. Този път за разлика от откриващите минути на срещата дузпата бе в полза на домакините, а покрай това последваха много вълнения и цели два червени картона за играчи на Алавес в лицето на Йон Пачеко и Андер Гевара. Иронията зе Гевара бе, че той си изкара жълт картон само пет минути по-рано и ако не бе оспорил решението на Гузман, той щеше да доиграе срещата. С изпълнението на 11-метровия наказателен удар пък се заем Уго Дуро, който не сбърка и хвърли в екстаз феновете на "Местайя", които обаче продължават трети пореден сезон да наблюдават отбора си в битката за оцеляване, а не в традиционната им роля в близост до квотите за европейските клубни турнири.

