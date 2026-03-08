Популярни
Четири медала за България от Европейски купу по джудо

  8 март 2026
Две българки достигнаха до финалите на турнири от Европейската купа по джудо.

София Маврова стана първа при кадетките в Анталия (Турция), след като записа 5 победи. На финала тя се наложи над Кхулан Баярзул (Монголия) с ипон в категория до 44 килограма.

Преди това Маврова преодоля друга монголка Амин Ердене Цогбадрах на полуфиналите. В актива си Маврова записа още победи над представителките от Казахстан, Азербайджан и Турция. Битката ѝ срещу туркинята Ахсен Йълдъръм завърши със златна точка, а двубоят продължи 6,50 минути.

За София Маврова това е втора титла този сезон след теза в Рим (Италия).

При кадетите Самуил Димитров (66 кг) взе бронз след седем срещи на същия турнир, а за отличието се  наложи над Лутфулах Акбаров (Узбекистан) с юко. Преди това младият талант постигна три победи на старта и поражение на четвъртфиналите. В репешажите той записа два успеха - над монголеца Батур Мункхбат и киргизстанеца Темирлан Калдарбеков.

В турнира участват 550 състезатели от 21 държави.

Надие Жаафар пък постигна три победи при девойките в Портимао (Португалия). И трите срещи в категория до 70 кг тя спечели предсрочно, като най-бързия успех е срещу Миси Мвеле (Канада), само за 8 секунди на четвъртфиналите.Тя надделя над лидерката в схемата Ясмине Карис (Мароко) наполуфиналите, а на финала отстъпи пред третата в света Яна Цветко (Хърватия).

При юношите Андрей Ганчев взе бронз при 73-килограмовите, в същата категория Иво Димитров е седми.

Йоана Манова пък се нареди седма при 63-килограмовите на Европейската купа при жените в Линц (Австрия).

Днес турнирите с българско участие продължават, съобщават от БФ Джудо.

