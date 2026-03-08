Популярни
Раул Росас събори Роб Фонт 16 пъти за победа в Лас Вегас

  8 март 2026 | 09:04
Раул Росас-младши постигна най-голямата победа в младата си кариера, след като надигра категорично Роб Фонт с единодушно съдийско решение на събитието UFC 326. Младият боец заложи на своята игра в граплинга, за да подобри статистиката си в UFC на 6 победи и 1 поражение.

В рамките на трите рунда Росас реализира впечатляващите 16 събаряния, поддържайки пълен контрол на земята, докато Фонт непрестанно се опитваше да намери начин да се изправи и да задържи боя в стойка. Мексиканецът не нанесе много щети с граплинг атаките си, но контролираше темпото на двубоя.

21 UFC 326 - бразилски победи в главните битки

След края на срещата съдиите единодушно отсъдиха резултати 30-27 в полза на Росас, който грабна победата с единодушно решение.

„Планирах да постигна нокаут, но видях, че е твърде лесно да го съборя“, заяви Росас след успеха си. „Не съм доволен, исках да приключа мача... той свърши адски добра работа, за да оцелее. Скоро ще имам номер до името си. Всеки от топ 10, аз идвам за пояса. Ако има някой, който може да ме спре тук, значи не съм готов за титлата“, добави той.

Макар двубоят да не беше от най-вълнуващите, Росас доминираше над Фонт на земята, като сценарият се повтаряше до финалния гонг.

