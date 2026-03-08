Лийдс е на 1/4-финал на ФА Къп за първи път от 23 години

Лийдс се класира за 1/4-финалите на ФА Къп за първи път от 2003 година, след като победи с 3:0 на “Елънд Роуд” Норич Сити. Страхотен гол на Шон Лонгстаф (32') и попадение на Габриел Гудмундсон (43') дадоха заслужена и достатъчно добра преднина на йоркширци още преди почивката. Жоел Пиру оформи крайния резултат пет минути преди края.

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке, който бе наказан за този двубой, предприе цели девет промени в стартовия си състав. Единствено Гудмундсон и Ампаду запазиха местата. Илия Груев получи почивка и остана неизползвана резерва, като бе и в предишния мач на отбор за ФА Къп.

Норич заложи на силен състав и има имаше само една промяна в състава в сравнение с победата над Лестър от последния кръг на Чемпиъншип. Даниел Гримшоу започна на вратата вместо Владан Ковачевич.

Лийдс имаше сериозно предимство през първата част. В 19-ата минута Лукас Нмеча прати топката във вратата, но попадението бе отменено след намесата на ВАР, тъй като преди това Ньонто отклони топката с ръка.

В 27-ата минута Нмеча не успя от няколко метра да засече във вратата центриране на Джеймс отдясно. Нападателят претендираше, че е бил изблъскан в гръб, но сигнал за дузпа не последва.

Пет минути след това логичното се случи и йоркширци взеха преднина след страхотен гол. Гудмундсон центрира към близката греда, а Лонгстаф по прекрасен начин овладя от въздуха топката, обърна се и стреля от воле в близкия ъгъл - 1:0.

В 43-тата Габриел Гудмундсон удвои. Центриране на Джеймс бе частично изчистено, но топката стигна до шведа, който от точката за изпълнение на дузпа я прати в ъгъла.

Норич започна по-мотивирано второто полувреме, но Пери спаси удари на Маклийн и Магома. В 65-ата минута гостите създадоха най-добрата си възможност до момента. Мъндъл-Смит проби до самата аутлиния, след което центрира към далечната греда, но Слиман не успя да нанесе хубав удар отблизо и нацели външната част на страничния стълб.

В 71-вата минута Пиру отправи много хубав изстрел от границата на наказателното поле, Ковачевич докосна топката, след което тя разтресе напречната греда.

До края Ковачевич спаси удари на Джъстин и Нмеча, а Жое Пиру оформи крайния резултат в 85-ата минута, когато получи от Нмеча и завърши хладнокръвно в ъгъла.