Матей Казийски и Халкбанк не успяха да спрат невероятният Нимир Абдел-Азиз с 46 точки

Отборът на Халкбанк (Анкара), в който играят бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов, допусна 4-а загуба за сезона в турската Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим се бори, но отстъпи на лидера Зираатбанк (Анкара) с 1:3 (25:21, 26:28, 24:26, 24:26) в голямото дерби на 23-ия кръг на първенството, играно този следобед пред около 3000 зрители.

Така Халкбанк е на второ място във временното класиране с актив от 19 победи, 4 загуби и 55 точки, докато Зираатбанк е начело с 20 победи, 2 загуби и 59 точки. В следващия 24-и кръг играчите на Радо Стойчев ще играят с коравия тим на Спор Тото. Срещата е в неделя (15 март) от 12,00 часа българско време.

Матей Казийски изигра нов отличен мач за Халкбанк и стана най-резултатен с 22 точки (1 блок, 2 аса, 58% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +18).

Цветан Соколов пък отново не бе в групата за мача.

Марек Шотола добави 17 точки (2 блока, 4 аса и 35% ефективност в атака - +10), но и това не помогна.

За тима на Зираатбанк Нимир Абдел-Азиз реализира невероятните и рекордни 46 точки! (5 аса!, 3 блока и 61% ефективност в атака - +34) за победата.