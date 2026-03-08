Популярни
  • 8 март 2026 | 19:30
Бетис последва Реал Мадрид и падна в капана на Хетафе, бой “украси” срещата

След като преди седмица сензационно наказа Реал Мадрид насред “Бернабеу”, сега Хетафе удари и Бетис. Столичани спечелиха с 2:0 като домакини в мач от 27-ия кръг на Ла Лига и още повече се отдалечиха от опасната зона, на прага на която бяха само допреди месец.

Кико Фемения (28’) и Мартин Сатриано (45+1’) отбелязаха головете още през първото полувреме. Гостите от Севиля се разиграха чак след почивката, но и петте им точни удара бяха спасени от вратаря на Хетафе Давид Сория.

Това е трети пореден мач, в който Бетис не успява да спечели, заради което четвъртото място вече изглежда мираж. През идната седмица отборът се впуска в осминафиналите от Лига Европа, където ще има за съперник Панатинайкос.

Срещата на “Колизеума” беше белязана и от напрежение по трибуните. Още в седмата минута срещата беше спряна, след като фенове на Хетафе налетяха на такива на съперника, които се намираха в близост до тях в един от секторите. Наложи се намесата на полицаи, които от своя страна започнаха да се бият с ултрасите на домакините. Всичко това продължи няколко минути, след което мачът беше подновен.

