Бетис последва Реал Мадрид и падна в капана на Хетафе, бой “украси” срещата

След като преди седмица сензационно наказа Реал Мадрид насред “Бернабеу”, сега Хетафе удари и Бетис. Столичани спечелиха с 2:0 като домакини в мач от 27-ия кръг на Ла Лига и още повече се отдалечиха от опасната зона, на прага на която бяха само допреди месец.

Кико Фемения (28’) и Мартин Сатриано (45+1’) отбелязаха головете още през първото полувреме. Гостите от Севиля се разиграха чак след почивката, но и петте им точни удара бяха спасени от вратаря на Хетафе Давид Сория.

Това е трети пореден мач, в който Бетис не успява да спечели, заради което четвъртото място вече изглежда мираж. През идната седмица отборът се впуска в осминафиналите от Лига Европа, където ще има за съперник Панатинайкос.

Срещата на “Колизеума” беше белязана и от напрежение по трибуните. Още в седмата минута срещата беше спряна, след като фенове на Хетафе налетяха на такива на съперника, които се намираха в близост до тях в един от секторите. Наложи се намесата на полицаи, които от своя страна започнаха да се бият с ултрасите на домакините. Всичко това продължи няколко минути, след което мачът беше подновен.

👀 | La policía a porrazos con los aficionados del Getafe, que según algún testigo de la grada, salían a defender a un aficionado local que había sido increpado por varios aficionados del Real Betis.



pic.twitter.com/CgNe93T6Tp — Laliga News (@laligaa_neews) March 8, 2026