Миньор с нова победа в женското първенство

Волейболистките на Миньор (Перник) записаха втора поредна и общо 7-а победа в женската "Demax+" лига, след като се наложиха като гости на Дея спорт (Бургас) с 3:1 (25:19, 23:25, 26:24, 25:22) в последната среща от предпоследния 17-и кръг на редовния сезон, играна тази вечер.

Така перничанки се изкачиха на 6-о място във временното класиране със 7 победи, 10 загуби и 22 точки. Дея спорт остава на предпоследната 9-а позиция с едва 2 победи, 15 загуби и 7 точки.

В последния 18-и кръг от редовния сезон Миньор е домакин на ЦСКА, докато бургазлийки са гости на Славия. И двата мача са в четвъртък (12 март) от 18,00 часа.