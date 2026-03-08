Популярни
  • 8 март 2026 | 18:22
Ланс разби последния в класирането и се доближи на точка от ПСЖ

Ланс спечели убедително с 3:0 срещу последния в класирането Метц в мач от 25-ия кръг на френската Лига 1. Така след два мача без успех тимът на Пиер Саж отново се върна към победите и се доближи на само точка от лидера в класирането Пари Сен Жермен, който е с 57.

Сауд Абдулхамид откри резултата за Ланс в 44-ата минута и с точен удар от наказателното поле даде аванс на отбора си преди почивката. Интригата приключи с още два бързи гола в началото на втората част, като само минута след подновяването на играта Флориан Товен удвои преднината след пас от капитана Адриен Томасон - 2:0 за Ланс. Амаду Айдара направи резултата класически в 52-рата минута след добра комбинация с Матийо Юдол за оказалото се крайно 3:0 за домакините.

Ланс отправи 24 удара към противниковата врата, 7 от които бяха точни, докато Метц нито веднъж не предизвика спасяване от Робин Рисер.

