  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас разкри с какво е победил Гришо

Алкарас разкри с какво е победил Гришо

  • 8 март 2026 | 17:04
  • 1830
  • 0

Карлос Алкарас заяви, че способността му да се адаптира към трудните условия е била ключът към победата му в два сета над Григор Димитров във втория кръг на турнира в Индиън Уелс.

Испанецът трябваше да се справи със силен вятър в Калифорния, но въпреки това стигна до убедителен успех с 6:2, 6:3 за малко повече от час игра, като продължи перфектния си старт на сезона след вече спечелените Australian Open и турнир в Катар през 2026 година.

Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас
Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

Световният №1 спечели първия сет след втория си пробив, а решаващият брейк във втория дойде при резултат 4:3, след което 22-годишният тенисист задържа подаването си и приключи мача. След 13-тата си поредна победа през годината Алкарас заяви, че е „наистина щастлив“ от представянето си срещу №42 в света Димитров, особено защото е знаел, че условията ще направят двубоя труден.

„Играх страхотно“, каза той. „Условията не бяха лесни – днес имаше много вятър. Стилът му на игра е наистина опасен и винаги е трудно да контролираш топката, когато той е на корта и нанася ударите си. С вятъра днес беше още по-трудно, но мисля, че се адаптирах по-добре към условията и затова спечелих мача. Като цяло съм наистина много доволен от това, което направих днес.“

Алкарас се стреми към трета титла в Индиън Уелс, след като спечели турнира през 2023 и 2024 година. Миналата година той отпадна на полуфиналите, след като загуби в три сета от Джак Дрейпър, който впоследствие спечели титлата.

„Обичам да играя тук“, каза Алкарас. „Много, много обичам да бъда тук. Мисля, че затова играя спокойно, играя отпуснато, наслаждавам се и се опитвам да се радвам на всеки момент, когато изляза на корта.“

След като получи почивка в първия кръг, испанецът вече е в третия, където ще се изправи срещу французина Артур Риндеркнех, когото е побеждавал във всичките им пет досегашни срещи.

Снимки: Imago

