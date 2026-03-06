Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

Устрем (Дончево) приема дублиращия отбор на Черно море (Варна) в среща от ХХ кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят беше преместен за неделя, 8-ми март, от 14:00 часа и ще се изиграе на изкуствения терен на стадион „Дружба“ в Добрич.

Наставникът на Устрем Димитър Димитров е уверен, че тимът му е способен да спечели срещата:

"Готвим се сериозно. Надяваме се да стане мач. Физически са по-добре, но мисля, че ще си вземем трите точки.“

Аут за двубоя е капитанът Дони Дончев. Под въпрос остава голмайсторът в шампионата Виктор Христов, който получи контузия в глезена миналата седмица и пропусна срещата с Черноморец (Балчик).

"Надявам се Виктор да е добре и да е на линия за неделя.“, каза още Димитров в коментара си преди неделния сблъсък.