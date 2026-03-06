Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Устрем (Дончево)
  3. Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

  • 6 март 2026 | 10:23
  • 366
  • 1
Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

Устрем (Дончево) приема дублиращия отбор на Черно море (Варна) в среща от ХХ кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят беше преместен за неделя, 8-ми март, от 14:00 часа и ще се изиграе на изкуствения терен на стадион „Дружба“ в Добрич.

Наставникът на Устрем Димитър Димитров е уверен, че тимът му е способен да спечели срещата:

"Готвим се сериозно. Надяваме се да стане мач. Физически са по-добре, но мисля, че ще си вземем трите точки.“

Аут за двубоя е капитанът Дони Дончев. Под въпрос остава голмайсторът в шампионата Виктор Христов, който получи контузия в глезена миналата седмица и пропусна срещата с Черноморец (Балчик).

"Надявам се Виктор да е добре и да е на линия за неделя.“, каза още Димитров в коментара си преди неделния сблъсък.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

  • 8 март 2026 | 10:59
  • 268
  • 0
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 4219
  • 1
Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

  • 8 март 2026 | 10:47
  • 479
  • 0
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 6688
  • 30
Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

  • 8 март 2026 | 10:41
  • 403
  • 0
Геша: Свършихме си работата

Геша: Свършихме си работата

  • 8 март 2026 | 10:34
  • 552
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 6688
  • 30
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 4219
  • 1
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 42006
  • 56
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 22125
  • 20
Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

  • 8 март 2026 | 03:45
  • 32157
  • 29
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 6462
  • 1