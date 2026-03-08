Популярни
  ЦСКА 1948 напомпа мускули срещу Локо и сега има ново пловдивско препятствие

ЦСКА 1948 напомпа мускули срещу Локо и сега има ново пловдивско препятствие

  • 8 март 2026 | 07:44
  • 579
  • 0
ЦСКА 1948 напомпа мускули срещу Локо и сега има ново пловдивско препятствие

ЦСКА 1948 приема Ботев (Пловдив) в мач от 25-ия кръг на efbet Лига Двубоят ще започне в 15:15ч. с главен съдия Мариян Гребенчарски.

ЦСКА 1948 заема третата позиция в efbet Лига с 46 точки след изиграни 24 мача, като "червените" имат голова разлика от 40 вкарани и 25 допуснати гола. Домакините се борят за място в европейските клубни турнири. От своя страна, Ботев (Пловдив) се намира на десето място с 29 точки от същия брой изиграни срещи.

ЦСКА 1948 влиза в мача след впечатляваща победа с 5:0 като гост на Локомотив (Пловдив). Преди това "червените" също постигнаха победа с 2:0 срещу Славия на 27 февруари. Ботев (Пловдив) също записа победа в последния си мач, надделявайки над Септември (София) с 2:0. Преди това "канарчетата" завършиха наравно 0:0 с Монтана и изненадващо победиха Лудогорец с 2:1.

В последните пет срещи между ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив), столичани имат предимство с три победи срещу една за "канарчетата" и едно равенство. Последният двубой между двата отбора се състоя на 25 септември миналата година. В него ЦСКА 1948 победи с 2:1 като гост в Пловдив.

На скамейката също ще бъде интересно. Двама млади треньори в лицето на Сашо Александров и Лъчо Балтанов се изправят за първи път един срещу друг

