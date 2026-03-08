Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Никола Вучевич претърпя операция

Никола Вучевич претърпя операция

  • 8 март 2026 | 05:43
  • 348
  • 0
Никола Вучевич претърпя операция

Центърът на Бостън Селтикс Никола Вучевич е претърпял операция на безименния пръст на дясната ръка, съобщиха от тима.

Черногорецът получи фрактура при победата със 120:100 над Далас Маверикс в петък и е възможно да пропусне остатъка от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.

35-годишният Вучевич премина в състава на "келтите" в началото на февруари след сделка с отбора на Чикаго Булс. В 12 мача с екипа на Селтикс той записа по 10,4 точки и 7,2 борби средно на мач.

Вучевич, който е двукратен участник в "Мача на звездите", има 1032 мача зад гърба си в НБА за отборите на Филаделфия 76ърс, Орландо Меджик, Чикаго Булс и Бостън Селтикс.

Редовният сезон приключва на 12 април, а с моментните си показатели от 42 победи и 21 загуби Бостън е практически сигурен участник в плейофите.

