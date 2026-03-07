Черно море с много изненади за феновете в първия си домакински мач след триумфа на Купата

Отборът на Черно море Тича ще изиграе първия си домакински мач след триумфа в турнира efbet Купа на България утре (8 март), когато от 13:00 часа приема Локомотив Пловдив в среща от 23-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

"Моряците" ще покажат трофея на феновете си в зала "Христо Борисов", а от клуба обявиха и свободен достъп до него за снимки час преди началото на двубоя в морската столица.

Освен това един от зрителите в спортното съоръжение ще има възможност да спечели и тениска от лимитираната серия - "Носители на Купата".