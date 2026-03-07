Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Прогнозите на Камен Алипиев и Петко Маринов за 23-ия кръг от Sesame НБЛ

Прогнозите на Камен Алипиев и Петко Маринов за 23-ия кръг от Sesame НБЛ

  • 7 март 2026 | 20:19
  • 1101
  • 1

Кръг №23 от Sesame Национална баскетболна лига стартира утре с три мача, а още два двубоя ще се изиграят в понеделник. Преди това баскетболната легенда Петко Маринов и спортният журналист Камен Алипиев - Кедъра направиха своите прогнози за предстоящите срещи в студиото на Sportal.bg.

Черно море Тича - Локомотив Пловдив - 08.03 - 13:00 ч. - Зала “Христо Борисов” 
Алипиев: Черно море не играят добре в мачовете в 1 часа на обед. Това е нещо, което самият Биг Вас казва, не съм го измислил аз. Но не казвам, че Черно море ще го загубят този мач. Въпросът е какво ще се случи в Локомотив след тази загуба от Миньор, какво ще бъде настроението.  На тях, както видяхме в много мачове от първенството, включително и мача в Перник, те го спечелиха в последната четвърт. Те имат едни такива моменти, в които може би си помислят, че нещата ще бъдат по-лесни. Това пак казвам, си го мислят играчите според мен и това е проблемът, с който трябва да се борят. Включването на Даръл Дейвис ще бъде много интересно за всички нас, да видим точно как ще се отрази, в какво състояние се намира. Доколкото си спомням той последно е играл в Латинска Америка и как са му се отразили разстоянията, как ще се адаптира за толкова малко време. Мисля, че Черно море, особено със своята публика са си фаворит в този мач. 

Маринов: Черно море трябва да се освободят от еуфорията. Аз все пак съм бил близо 60 години в залата и е много трудно след такъв успех и пренастройката е важно нещо нещо, но пък от друга гледна точка може да е много мотивиращо. 

Рилски спортист - Миньор 2015 - 08.03 - 18:00 ч. - Зала “Арена СамЕлион”
Алипиев: Рилски нямат шанс след мача със Спартак да загубят още един. Сега в момента и Черно море, и Локомотив Пловдив, и Рилски спортист, всички са супер жадни за победи. Естествено и Балкан. Ако могат Черно море да изпреварят Рилски спортист в това завъртане, за да имат домакинско предимство. Не знам дали и Локомотив имат шанс да се измъкнат от четвъртата позиция. Всеки един мач ще бъде много важен, защото после предстоят плейофите, в които също всеки малък детайл е важен и домакинското предимство работи. 

Маринов: Тук е още по-сигурно, че Самоков (б.р. Рилски спортист) ще спечелят. Разклатени са малко. След тази Купа са разклатени

Спартак Плевен - Левски - 08.03 - 18:00 ч. - Зала “Балканстрой”
Маринов: Много трудна прогноза. Просто направо ни затрудни много (смее се). Хубаво е, че в този отбор има много млади (б.р. в Левски), има някои много талантливи деца. Кадиев ми е любимец, аз много пъти го казвам. Разбрах, че и Лъчко (б.р. Лъчезар Димитров) не е играл в последния мач, а за мен те двамата са една много хубава гардова линия. За голяма наша радост български момчета, и двамата са много добри. 

Алипиев: Левски все пак биха Спартак Плевен в последния мач в “Триадица”. 

Академик Бултекс 99 - Балкан - 09.03 - 19:00 ч. - Зала “Сила”
Маринов: В Балкан вероятно ще има голяма стегнация. Те са си много добър отбор. Академик е добре, но въпреки всичко има някаква разлика в полза на Балкан. Мисля, че Балкан ще спечели, но Академик са ми много симпатични. 

Алипиев: Аз заложих, че Балкан ще спечели Купата, затова сега в този мач залагам, че Балкан ще спечели. Балкан ще спечели.

Ботев Враца - Берое Стара Загора - 09.03 - 19:15 ч. - Зала “Арена Ботевград”
Маринов: Дани, Дани (б.р. Даниел Клечков), докъде я докарахме да нямам тази смелост да кажа, че Берое ще бие. Ботев Враца са много приятна изненада. Слагам равен мач. Берое винаги е отбор, който има идеи. Те показаха в началото на сезона, че владеят някои по-активни защити, игра с капани, зонови преси и т.н. Обаче Ботев Враца е много приятно явление, още повече ще бъдат и домакини… Наистина, много ми е трудно да дам прогноза за този мач. Берое ще бият. 

Алипиев: Този мач е Х (смее се). Аз залагам на домакинска победа. 

Снимки: Sportal.bg

