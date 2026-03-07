Популярни
Вход / Регистрирай се
Какво предстои в кръг №23 от Sesame НБЛ

  • 7 март 2026 | 18:09
Кръг №23 от Sesame Национална баскетболна лига стартира на 8 март (неделя), като тогава ще се изиграят три мача.

От 13:00 часа Черно море Тича приема Локомотив Пловдив в зала "Христо Борисов" във Варна.

От 18:00 часа е мачът между Рилски спортист и Миньор 2015 в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

По същото време в зала "Балканстрой" в Плевен Спартак е домакин на Левски.

На 9 март (понеделник) от 19:00 часа Балкан гостува на Академик Бултекс 99 в зала "Сила" в Пловдив.

От 19:15 часа е сблъсъкът между Ботев Враца и Берое Стара Загора в "Арена Ботевград".

