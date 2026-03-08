Оперират талант на Марек в “Пирогов”

Популярни
  • 8 март 2026 | 02:29
  • 332
  • 0
Футболистът на Марек (Дупница) Християн Джаджаров ще претърпи операция в Пирогов в следствие на контузията, която получи по време на мача с Миньор Перник, завършил днес 1:1. Хирургическата интервенция ще се състои в понеделник, съобщиха от дупнишкия клуб. 19-годишният халф е със счупена скула и горна челюст след сблъсък с играч на перничани.

По най-бързия начин полузащитникът бе настанен в "Пирогов" със съдействието на президента на клуба Ивайло Паргов. Той и административният директор Иван Ясенов са в непрекъсната връзка със семейството на футболиста, а освен това ръководството на Марек се е погрижило Джаджаров да получи възможно най-доброто лечение и възстановяване.щ

Джаджаров е юноша на клуба, а през този сезон има 22 мача и 2 гола в първенството на Втора лига.

