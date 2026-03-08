Популярни
  3. Кошмар за домакините: Оскар Пиастри отпадна още преди старта в Австралия

Кошмар за домакините: Оскар Пиастри отпадна още преди старта в Австралия

  • 8 март 2026 | 05:32
  • 2069
  • 1

Оскар Пиастри няма да може да вземе участие в домашната си Гран При на Австралия, след като катастрофира в първата си опознавателна обиколка на път към стартовата решетка.

Пилотът на Макларън мина малко по-агресивно върху бордюра от външната страна на изхода от четвъртия завой, което доведе до загуба на контрол. При последвалото завъртане Пиастри се удари в бетонната стена и разби колата си, което означава, че той няма да стартира пред родна публика в Мелбърн.

Австралиецът трябваше да започне надпреварата от петата позиция на стартовата решетка, но сега тя ще остане свободна. Отпадането на Пиастри означава, че участие в Гран При на Австралия ще вземат само 21 коли.

Снимки: Formula 1

