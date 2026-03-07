Донски загуби финала на двойки в Руанда

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски загуби финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" в Кигали (Руанда) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата загубиха в оспорван финален двубой от Джей Кларк (Великобритания) и Макс Хоукес (Нидерландия) с 4:6, 7:6(6), 10-12 за час и 38 минути на корта.

Те загубиха първия сет след един пробив в петия гейм, но в тайбрека на втората част направиха страхотно представяне и от 2:5 успяха да спечелят с 8:6. В трети сет българинът и индиецът пропиляха един мачбол, спасиха два, но съперниците им направиха серия от три поредни разигравания и затвориха мача.

С представянето си Донски заработи 50 точки за световната ранглиста на двойки и 1440 долара от наградния фонд.

В края на февруари той и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи (Индия), като това бе втори триумф на двамата като тандем в турнири от сериите „Чалънджър".

Националът има общо три титли от сериите „Чалънджър" на двойки, а през тази седмица се изкачи до рекордното за него 106-о място в световната ранглиста при дуетите.