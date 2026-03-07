Лидия Енчева стана шампионка на сингъл на турнир във Франция

Лидия Енчева спечели титлата на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Агетмо (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под номер 5 българка победи на финала четвъртата в схемата Яра Барташевич (Франция) с 6:4, 6:3. Двубоят продължи 1 час и 41 минути.

19-годишната Енчева проби за 3:1 в първия сет, но допусна изравняване при 4:4. Българката обаче стигна до нов брейк за 5:4 и след това на собствен сервис затвори първия сет в своя полза. В началото на втората част тя пропиля ранен аванс от пробив, но отново взе подаването на Барташевич за 3:2. Националката поведе с 5:3, а след още един пробив затвори мача.

Това е втора титла на сингъл за Лидия Енчева от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), след като първата завоюва миналата година в Румъния.

снимка: БФ Тенис