Щутгарт не успя да надхитри Майнц въпреки светкавичен обрат

Отборите на Майнц 05 и Щутгарт завършиха наравно 2:2 на “МЕВА Арена” в зрелищен мач от 25-ия кръг на Бундеслигата. За домакините, които са без победа от четири кръга насам, това е трето поредно реми, докато швабите са непобедени в последните си четири шампионатни срещи.

През първото полувреме Майнц създаде по-чистите голови положения и така се оттегли на почивката с аванс след гол на Жае-Сун Лий, който завърши комбинация от три отигравания с глава след центриране от корнер. През втората част съставът на Урс Фишер продължи да пропилява чисти възможности за още голове и беше наказан от своя опонент с обрат за едва две минути. В 76-ата Ермедин Демирович изравни с мощния си шут, а още при следващата си атака неговият тим взе преднина чрез Дениз Ундав, който се откъсна сам срещу вратаря и прати топката в мрежата му с удар по земя. Въпреки това домакините успяха да избегнат поражението в добавеното време, когато Дани да Коща беше точен с глава.

Така двата тима запазиха позициите си в класирането, където Щутгарт е четвърти с 47 точки, а със своите 24 Майнц е 14-и.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages