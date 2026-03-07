Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Майнц 05
  3. Щутгарт не успя да надхитри Майнц въпреки светкавичен обрат

Щутгарт не успя да надхитри Майнц въпреки светкавичен обрат

  • 7 март 2026 | 19:35
  • 224
  • 0
Щутгарт не успя да надхитри Майнц въпреки светкавичен обрат

Отборите на Майнц 05 и Щутгарт завършиха наравно 2:2 на “МЕВА Арена” в зрелищен мач от 25-ия кръг на Бундеслигата. За домакините, които са без победа от четири кръга насам, това е трето поредно реми, докато швабите са непобедени в последните си четири шампионатни срещи.

През първото полувреме Майнц създаде по-чистите голови положения и така се оттегли на почивката с аванс след гол на Жае-Сун Лий, който завърши комбинация от три отигравания с глава след центриране от корнер. През втората част съставът на Урс Фишер продължи да пропилява чисти възможности за още голове и беше наказан от своя опонент с обрат за едва две минути. В 76-ата Ермедин Демирович изравни с мощния си шут, а още при следващата си атака неговият тим взе преднина чрез Дениз Ундав, който се откъсна сам срещу вратаря и прати топката в мрежата му с удар по земя. Въпреки това домакините успяха да избегнат поражението в добавеното време, когато Дани да Коща беше точен с глава.

Така двата тима запазиха позициите си в класирането, където Щутгарт е четвърти с 47 точки, а със своите 24 Майнц е 14-и.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

  • 7 март 2026 | 16:57
  • 2286
  • 1
Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

  • 7 март 2026 | 16:42
  • 1034
  • 0
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 17068
  • 14
Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

  • 7 март 2026 | 15:55
  • 1825
  • 0
Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

  • 7 март 2026 | 15:32
  • 3877
  • 1
Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

  • 7 март 2026 | 14:50
  • 5672
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

  • 7 март 2026 | 19:29
  • 14102
  • 15
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 21029
  • 15
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 17068
  • 14
Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

  • 7 март 2026 | 20:03
  • 1851
  • 1
Навсякъде поне по гол

Навсякъде поне по гол

  • 7 март 2026 | 17:30
  • 19782
  • 14
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 25927
  • 12