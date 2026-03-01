Щутгарт се разправи за едно полувреме с пропадащия Волсфсбург и се изравни с третия

Щутгарт разби с 4:0 изпадналия в сериозна криза Волфсбург в мач от 24-тия кръг на Бундеслигата. Три от головете за швабите паднаха още през първата част, като Дениз Ундав (21’) и на два пъти Джейми Левелинг (30’, 42’) се разписаха, а в последните секунди още едно попадение добави и резервата Николас Нартей (90+5’) донесоха убедителния успех за тима на Себастиан Хьонес.

Така Щутгарт вече се изравни по точки с 3-тия Хофенхайм, но има по-лоша голова разлика от тима от Зинсхайм. Пропадането на Волфсбург пък продължава с пълна сила, като тимът е с цели седем поредни мача без победа и само точка в последните си шест срещи, като е на предпоследната позиция в класирането.Твърде възможно е и наставникът Даниел Бауер да бъде уволнен в близките дни.

Щутгарт излезе напред в 21-вата минута, когато Крис Фюрих центрира отляво, топката се отби в крака на Ермедин Демирович и попадна в Дениз Ундав, който отблизо с бомбен удар не остави шансове на Камил Грабара - 1:0 за швабите. Девет минути по-късно интригата в срещата на практика приключи, когато след чудесна отборна комбинация Фюрих намери на празна врата Джейми Левелинг, който с лекота я чукна в мрежата - 2:0.

Резултатът стана класически три минути преди края на редовното време на първата част, когато след дълго изпълнение на тъч и лошо избиване топката ппопадна пак в Левелинг, който със силен удар от въздуха вкара втория си гол в мача - 3:0.

6 – VfB Stuttgart are the only club in Europe’s big five leagues with two players already on 6+ league goals in 2026: Deniz Undav and Jamie Leweling. Duo. pic.twitter.com/4nDlI734nk — OptaFranz (@OptaFranz) March 1, 2026

Втората част до голяма степен се доиграваше, но в последните секунди на мача имаше време за още едно попадение за Щутгарт. То дойде в последните секунди на двубоя и бе изработено от две резерви, като Тиаго Томаш намери Николас Нартей, който с техничен удар оформи крайното 4:0.

Следвай ни:

Снимки: Imago