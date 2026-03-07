Аспарух Аспарухов с 18 точки, Шлепск изпусна 2 мачбола и загуби от СКРА Белхатов

Световният вицешампион с България от 2025 година Аспарух Аспарухов и неговият отбор Шлепск Малов Сувалки допуснаха драматична загуба в полската Plus Liga.
Шлепск изпусна 2 мачбола пор 24:23 и 25:24 в четвъртата част и допусна пълен обрат и загуба с 2:3 (22:25, 25:14, 25:19, 26:28, 11:15) в мача от 25-ия кръг.
Аспарух Аспарухов изигра силен мач и реализира 18 точки (1 ас, 3 блока, 54% ефективност в атака, 32% позитивно посрещане - +8).
Най-резултатен за домакините стана диагонала Бартош Филипяк с 29 точки (1 ас, 2 блока, 57% ефективност в атака - +19).
Антони Квасигрох добави още 14 точки (3 аса, 1 блок).
Бартоломей Лемански заби 23 точки (1 ас, 4 блока, 69% ефективност в атака - +15).
Зухиел Ел Граоуи добави още 14 точки. (3 аса, 2 блока).
Шлепск допусна 17-а загуба и с актив от 26 точки (7 победи, 17 загуби) е на 10-о място.
СКРА Белхатов е 6-и с 35 точки.
ШЛЕПСК МАЛОВ СУВАЛКИ - СКРА БЕЛХАТОВ 2:3 (22:25, 25:14, 25:19, 26:28, 11:15)
ШЛЕПСК: Карол Янкович 1, Бартош Филипяк 29, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 18, Антони Квасигрох 14, Ян Новаковски 6, Дейвид Смит 7 - Бартош Мариански-либеро (Йоахим Пану, Якуб Кубацки-либеро, Камил Дрожински)
Старши треньор: ДОМИНИК КВАСИПКЕВИЧ
СКРА БЕЛХАТОВ: Гжегош Ломач 1, Алан Соуза 2, Зухиел Ел Граоуи 14, Антоан Потрон 7, Бартоломей Лемански 23, Михал Шалаха 10 - Камил Шимура-либеро (Максим Кеджиерски-либеро, Аркадиуш Жакиета 5, Филип Вашак, Матеуш Новак 5, Мохамад Джавад Манавинеджад 1, Камил Шимендера)
Старши треньор: КШИШТОФ СТЕЛМАХ.