  2. Волейбол
  Славия без проблеми срещу Варна ДКС

Славия без проблеми срещу Варна ДКС

  • 7 март 2026 | 18:52
  • 422
  • 0
Славия без проблеми срещу Варна ДКС

Волейболистките от Славия прекъснаха черната си серия от 7 поредни загуби в женската "Demax+" лига. Състезателките на Иван Димитров биха без проблеми като гости аутсайдера Варна ДКС с 3:0 (25:18, 25:20, 25:20) в двубой от предпоследния 17-и кръг на шампионата.

По този начин "белите" са твърдо на 8-о място във временното класиране с 5 победи, 12 загуби и 15 точки. Варна ДКС е на последната 10-а позиция без победа и без спечелена точка.

В последния 18-и кръг на редовния сезон Славия е домакин на Дея спорт (Бургас), а варненки са гости на Левски София. И двата мача са в четвъртък (12 март).

