Росиниър: Няма нов №1, ще избирам винаги най-добрите

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър отказа да потвърди, че вече има нов №1 в състава, след като Филип Йоргенсен започна на вратата на лондончани при победата над Астън Вила. Това се случи след критиките, на които бе подложен Роберт Санчес за изявите си в дербито с Арсенал.

“Искам да има конкуренция във всяка част на терена. Знам, че традиционно, ако има смяна на вратаря, започва да се гледа на него все едно той вече е номер едно. Не е така. Изобщо не е така. Ще избирам. Ще се опитам да избирам най-добрия възможен отбор за всеки мач. Освен това Филип работи, за да получи тази възможност и се възползва наистина добре от нея. Роб също е показвал страхотни представяния.

Ще избера отбора, който според мен е най-подходящ за победа във всеки мач. Не мисля, че съм залагал на същите 11 в нито един мач, който сме играли. Ако спечелим, значи решението е било правилно. Взех решение за мача с Астън Вила, което мисля, че се оказа правилно. Надявам се, че ще взема по-правилни решения занапред.

Тук съм, за да печелим трофеи. За това мечтаеш и като играч, и като треньор. ФА Къп е невероятно състезание заради традицията и историята”, заяви Росиниър по време на пресконференцията си преди грешното гостуване на Рексъм в 1/8-финалите на ФА Къп.

“Естевао се завърна на тренировъчното игрище, но не е готов за този мач. Трябва да бъдем наистина внимателни. Джейми Гитънс е много близо, което е чудесно. Скенерът му беше наистина положителен. Така че се надяваме, че през следващите седем дни ще се върне в групата. Ромео Лавия определено ще има роля в утрешния мач, а и до края на сезона”, добави Росиниър по отношение на новините около състава.