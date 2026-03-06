Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
Далас Старс привлече нападателя Майкъл Бънтинг

  • 6 март 2026 | 16:54
  • 201
  • 0
Заемащият второ място в Западната конференция на Националната хокейна лига тим на Далас Маверикс подсили състава си с привличането на нападателя Майкъл Бънтинг от Нешвил Предатърс, съобщиха двата клуба.

Сделката бе извършена часове преди затварянето на трансферния прозорец, което ще се случи малко преди края на днешния ден.

30-годишният Бънтинг, който става свободен агент в края на настоящия сезон, има 13 гола и 18 асистенции в 61 мача за Нешвил през този сезон. В замяна на неговите услуги "хищниците" ще получат избор в третия кръг на драфта това лято.

В друга сделка от деня тимът на Анахайм Дъкс взе защитника Джон Карлсон от Вашингтон Кепиталс. "Патоците" ще се разделят с избор в първия кръг на драфта тази година и избор в третия кръг през 2027 година. Въпреки напредналата си възраст от 36 години Карлсон се радва на изключително продуктивен сезон. Той има 10 гола и 36 асистенции в 55 мача.

С два избора в драфта се разделя и съставът на Кълъмбъс Блу Джакетс, който взе нападателя Конър Гарланд от Ванкувър Канъкс. "Косатките" ще могат да избират в третия кръг в драфта тази година и във втория кръг в драфта през 2028-ма.

Columbus Blue Jackets acquire forward Conor Garland from the Vancouver Canucks for a 3rd-round pick in the 2026 NHL Draft and a 2nd-round pick in 2028. | Garland traded to Blue Jackets by Canucks

