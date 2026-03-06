Една стотна донесе първа победа на италианка в Световната купа

Италианката Лаура Пировано спечели спускането пред родна публика във Вал ди Фиеме от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

28-годишната състезателка измина трасето за 1:21.40 минута и записа първа победа и изобщо първи подиум в кариерата си за Световната купа.

LAURA PIROVANO WINS IN VAL DI FASSA! 🏆🇮🇹



First ever World Cup victory for Laura and it comes on home snow! 🤩❄️

An unforgettable day for the Italian speed star 🇮🇹



🥈 Emma Aicher 🇩🇪 (+0.01)

🥉 Breezy Johnson 🇺🇸 (+0.29)#FISAlpine #WorldCupValdiFassa pic.twitter.com/IXVXyZVKNF — FIS Alpine (@fisalpine) March 6, 2026

Пирoвano се движеше около подиума от началото на сезона с три класирания в челната петица в стартове от Световната купа, включително четвъртото място в спускането в Заухензее (Австрия) в началото на януари, най-добрият ѝ резултат досега. На Олимпийските игри в Италия тя завърши пета в супергигантския слалом и шеста в спускането.

Само на една стотна от секундата втора остана сребърната медалистка от Игрите в Милано-Кортина 2026 Ема Айхер (Германия). Трета на 29 стотни финишира олимпийската шампионка Брийзи Джонсън (САЩ).

SI SBLOCCA LOLLI 🔓



La prima vittoria (e primo podio) in carriera di Laura Pirovano arriva sulle nevi di casa, trionfando nella discesa sulla pista "La VolatA" 🏆



La 28enne trentina si lascia alle spalle Emma Aicher per un solo centesimo, con la tedesca ormai vicina alla coppa… pic.twitter.com/sZs05xwtxU — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 6, 2026

Топ 6 допълват Кира Вайдле-Винкелман (Германия), Корнелия Хютер (Австрия) и Ариане Редлер (Австрия).

В генералното класиране за Световната купа убедително води американката Микаела Шифрин с 1333 точки, която не участва в скоростните дисциплини, пред Ема Айхер с 994 и Камий Раст (Швейцария) с 963.

В подреждането за малкия кристален глобус в спускането начело е американката Линдзи Вон с 400 точки, която получи тежка контузия по време на Олимпиадата в Италия и няма да се състезава повече този сезон. Втора е Ема Айхер с 386, пред Лаура Пировано с 336 точки.

В събота и в неделя във Вал ди Фаса предстои спускане и супергигантски слалом за жени.