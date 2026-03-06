Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. НХЛ планира провеждането на мачове от редовния сезон в Германия

НХЛ планира провеждането на мачове от редовния сезон в Германия

  • 6 март 2026 | 12:49
  • 273
  • 0
НХЛ планира провеждането на мачове от редовния сезон в Германия

Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада планира провеждането на мачове от редовния сезон в Германия, съобщава ДПА.

Двубои от най-силното първенство в света по хокей на лед ще започнат да се играят в германски градове от следващия сезон, като първоначалният фокус ще бъде върху Дюселдорф.

Лигата се стреми да засили присъствието си в Европа, а на 13 и 14 март именно Дюселдорф ще бъде домакин на „Хокеен ден в Германия“ - инициатива, насочена към обединяването на страната около спорта във всичките му аспекти.

Големите спортни първенства от САЩ все повече се разширяват извън северноамериканския пазар през последните години, използвайки мачовете в чужбина като средство, с което да привлекат нова аудитория.

Националната футболна лига (НФЛ) също проведе няколко мача от редовния сезон в Германия в предходните сезони, а Националната баскетболна асоциация (НБА) беше в Берлин през януари тази година.

През октомври 2011-а Лос Анджелис Кингс и Бъфало Сейбърс откриха сезона на НХЛ в германската столица.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки

Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки

  • 6 март 2026 | 10:17
  • 1438
  • 3
Бъфало постигна изразителна победа над Питсбърг, изравни се с лидера в Атлантическата дивизия

Бъфало постигна изразителна победа над Питсбърг, изравни се с лидера в Атлантическата дивизия

  • 6 март 2026 | 09:53
  • 259
  • 0
Малена с две счупвания на бедрената кост, таз и лопатка

Малена с две счупвания на бедрената кост, таз и лопатка

  • 6 март 2026 | 09:13
  • 9106
  • 18
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 6 март 2026 | 08:48
  • 474
  • 0
Криста Георгиева завърши на 40-о място при девойките на Световното първенство по фигурно пързаляне в Талин

Криста Георгиева завърши на 40-о място при девойките на Световното първенство по фигурно пързаляне в Талин

  • 6 март 2026 | 02:34
  • 584
  • 0
Станимир Беломъжев с пето място в средната дистанция на Световното по ски ориентиране

Станимир Беломъжев с пето място в средната дистанция на Световното по ски ориентиране

  • 5 март 2026 | 23:27
  • 940
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 2944
  • 7
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 5635
  • 10
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 3660
  • 0
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 4196
  • 4
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 6512
  • 6
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 6593
  • 2