НХЛ планира провеждането на мачове от редовния сезон в Германия

Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада планира провеждането на мачове от редовния сезон в Германия, съобщава ДПА.

Двубои от най-силното първенство в света по хокей на лед ще започнат да се играят в германски градове от следващия сезон, като първоначалният фокус ще бъде върху Дюселдорф.

Лигата се стреми да засили присъствието си в Европа, а на 13 и 14 март именно Дюселдорф ще бъде домакин на „Хокеен ден в Германия“ - инициатива, насочена към обединяването на страната около спорта във всичките му аспекти.

Големите спортни първенства от САЩ все повече се разширяват извън северноамериканския пазар през последните години, използвайки мачовете в чужбина като средство, с което да привлекат нова аудитория.

Националната футболна лига (НФЛ) също проведе няколко мача от редовния сезон в Германия в предходните сезони, а Националната баскетболна асоциация (НБА) беше в Берлин през януари тази година.

През октомври 2011-а Лос Анджелис Кингс и Бъфало Сейбърс откриха сезона на НХЛ в германската столица.