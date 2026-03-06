Лийдс и Илия Груев ще бъдат без мениджъра си в мача от 1/8-финалите на ФА Къп

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке беше наказан за един мач и глоба от 8000 паунда за конфронтация с длъжностните лица след загубата на тима от Манчестър Сити във Висшата лига миналия уикенд, съобщи Футболната асоциация на Англия. След като Сити спечели с 1:0 при гостуването си на Лийдс миналия месец, Фарке се насочи към съдията и бързо получи червен картон, като помощникът му Едмунд Раймер предположи, че това, което германецът е казал е било „твърде агресивно“.

„Обвинението е, че мениджърът е влязъл на терена в края на мача, за да се конфронтира със служебните лица, в противоречие с правило 12 от правилата на играта“, се казва в изявлението на английската ФА и още: „Впоследствие Даниел Фарке призна обвинението срещу него и прие стандартното наказание от един мач и глоба от 8000 паунда.“

Лийдс е 15-и във временното класирането във Висшата лига, а в следващия си мач от ФА Къп в неделя ще бъде домакин на Норич Сити - отбор, който Фарке е ръководил преди това.

