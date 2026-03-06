ЛеБрон с историческо постижение при загуба на Лейкърс от Денвър

Лос Анджелис Лейкърс допусна загуба като гост на Денвър Нъгетс със 113:120 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Двубоят обаче ще бъде запомнен с рекорда на ЛеБрон Джеймс, който се превърна в играча с най-много вкарани кошове в историята на Лигата. В първата четвърт Джеймс отбеляза за 15 838-и път в кариерата си, задминавайки легендата Карийм Абдул-Джабар.
„Името ми да бъде сред най-великите в историята на баскетбола винаги е било смиряващо и доста готино. Страхотно е. Когато израствах, гледах и се възхищавах на много от великите играчи. Ако някога въобще щях да съм част от НБА, исках да бъда в позиция, в която да бъда споменаван заедно с тях заради нещо, което съм направил“, заяви ЛеБрон Джеймс след мача, цитиран от АП.
„Езерняците“ все пак отстъпиха на Никола Йокич и компания, а сърбинът записа 23-тия си трипъл-дабъл за сезона, завършвайки срещата с 28 точки, 13 асистенции и 12 борби. Джамал Мъри също отбеляза 28 точки, а Джулиан Строутър се отчете с 18.
Лука Дончич беше най-резултатен за Лейкърс с 27 точки и 11 борби, Джаксън Хейс реализира 19 точки, а ЛеБрон Джеймс, Остин Рийвс и Руи Хачимура добавиха по 16.