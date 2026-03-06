Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Девет мача в НБА тази нощ

Девет мача в НБА тази нощ

  • 6 март 2026 | 02:09
Девет мача в НБА тази нощ

Тази нощ е една от по-натоварените в НБА. Предстои да се изиграят девет мача. Сезонът навлиза във все по-решителна фаза и очакваме все по-интересни сблъсъци. Тук може да следите развитието им в реално време.

Биткита стартират в 02:00 със срещата между Вашинтгон Уизардс и Юта Джаз.

По същото време играят и Орландо Меджик срещу Далас Маверикс.

В 02:30 часа са следващите два мача. Първият от тях приковава вниманието, защото един срещу друг ще видим Хюстън Рокетс срещу Голдън Стейт Уориърс.

Във втория пък Маями Хийт домакинства на Бруклин Нетс.

В 03:00 часа е един от доста любопитните двубои тази нощ мужду Сан Антонио Спърс и Детройт Пистънс.

Не по-малко интересен изглежда и сблъсъкът между Минесота Тимбъруулвс и Торонто Раптърс.

С час по-късно е насрочен мачът на Финикс Сънс и Чикаго Булс.

В 05:00 са последните два двубоя за днес. В първия Денвър Нъгетс приема Лос Анджелис Лейкърс.

Във втория пък ще видим един срещу друг Сакраменто Кингс и Ню Орлиънс Пеликанс.

