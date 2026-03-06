Бъфало постигна изразителна победа над Питсбърг, изравни се с лидера в Атлантическата дивизия

Джош Норис и Оуен Пауър записаха по гол и асистенция при победа на Бъфало Сейбърс с 5:1 срещу Питсбърг Пенгуинс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така тимът от западната част на Ню Йорк се изравни с Тампа Бей на върха в класирането на Атлантическата дивизия с по 80 точки.

Пенгуинс остават на второто място в Столичната дивизия със 75 точки и девет по-малко от лидера Каролина Хърикейнс.

Райън Маклауд, Алекс Тък и Матиас Самуелсон също се разписаха за Сейбърс, а Уко-Лека Луконен направи 27 спасявания. Брайън Ръст отбеляза единственото попадение за отбора на Питсбърг, който загуби три от последните си четири мача и води само с три точки на Кълъмбъс Блу Джакетс, който е извън плейофната картинка на Източната конференция.

Тампа Бей загуби загуби с 1:4 срещу Уинипег Джетс, след като Морган Барън и Марк Шайфел вкараха голове във втората третина. Густав Нюквист и Кайл Конър отбелязаха останалите попадения в полза на канадците, а олимпийският шампион Конър Хелебък завърши с 26 спасявания. Американският национал и Андрей Василевски от Тампа са двама от петимата действащи носители на трофея "Везина" за най-добър вратар.

Иван Проворов вкара гол и подаде за още два, а Матийо Оливие се разписа два пъти за победа на Кълъмбъс с 4:2 срещу Флорида Пантърс. Буун Дженър също бе точен за отбора от Охайо, който има три поредни победи и е с баланс 14-2-1 от 11 януари насам. Именно тази серия даде надежди на Блу Джакетс за плейофи.

Алекси Лафрение отбеляза победния гол 5:38 минути след началото на последната третина и Ню Йорк Рейнджърс спечели с 6:2 срещу Торонто Мейпъл Лийфс в друг мач от четвъртък вечер. Уил Кули се разписа два пъти, а останалите шайби вкараха Владислав Гавриков, Ярослав Хмелар и Мика Зибанеджад.

Игор Шестьоркин пък отрази 29 удара, четири срещу звездата на съперника Остин Матюс. Така Рейнджърс записаха първа домакинска победа в редовното време от месец ноември насам.