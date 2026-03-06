Криста Георгиева завърши на 40-о място при девойките на Световното първенство по фигурно пързаляне в Талин

Популярни
  • 6 март 2026 | 02:34
Криста Георгиева завърши на 40-о място при девойките при дебюта си на Световното първенство по фигурно пързаляне в Талин (Естония).

Възпитаничката на Даниела Величкова получи оценка от 43.72 точки за кратката си програма в Талин и не успя да продължи във волната, където играят първите 24.

Единствената, която рискува с троен аксел в кратката програма заема временното 8-о място. Това е американката Софи Жолин фон Фелтен, която е възпитаничка на Бойко Алексиев. Една от изненадите е Валерия Ежова, която се състезава за Швейцария и заема временното седмо място.

Трикратната световна шампионка при девойките Мао Шимада от Япония е начело със 71.90 точки пред съотборничката си Маюко Ода с 69.77 и австралийката Хана Бат, която бе оценена с 66.95 точки.

Силвия Лутай и Константин Ткаченко са с първи стартов номер за ритмичния танц утре на Световното първенство за юноши и девойки в Талин. За българската двойка това е дебют на такъв форум и изобщо трети международен старт в кариерата.

Надпреварата започва в 13:00 часа. Участват 30 дуета, като за волната програма се класират първите 20.

Станимир Беломъжев с пето място в средната дистанция на Световното по ски ориентиране

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Марио Матиканов завърши на 30-о място в масовия старт на Световното първенство в Лилехамер

"Научи се да караш ски" стартира и в Банско

Айлийн Гу направи зашеметяващо и "ангелско" появяване в Лувъра

Николай Елерс отбеляза хеттрик при победа на Каролина срещу Ванкувър

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Веласкес: Трябваше да завършим наравно

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

