Криста Георгиева завърши на 40-о място при девойките на Световното първенство по фигурно пързаляне в Талин

Криста Георгиева завърши на 40-о място при девойките при дебюта си на Световното първенство по фигурно пързаляне в Талин (Естония).

Възпитаничката на Даниела Величкова получи оценка от 43.72 точки за кратката си програма в Талин и не успя да продължи във волната, където играят първите 24.

Единствената, която рискува с троен аксел в кратката програма заема временното 8-о място. Това е американката Софи Жолин фон Фелтен, която е възпитаничка на Бойко Алексиев. Една от изненадите е Валерия Ежова, която се състезава за Швейцария и заема временното седмо място.

Трикратната световна шампионка при девойките Мао Шимада от Япония е начело със 71.90 точки пред съотборничката си Маюко Ода с 69.77 и австралийката Хана Бат, която бе оценена с 66.95 точки.

Силвия Лутай и Константин Ткаченко са с първи стартов номер за ритмичния танц утре на Световното първенство за юноши и девойки в Талин. За българската двойка това е дебют на такъв форум и изобщо трети международен старт в кариерата.

Надпреварата започва в 13:00 часа. Участват 30 дуета, като за волната програма се класират първите 20.