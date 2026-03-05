Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Станимир Беломъжев с пето място в средната дистанция на Световното по ски ориентиране

Станимир Беломъжев с пето място в средната дистанция на Световното по ски ориентиране

  • 5 март 2026 | 23:27
  • 228
  • 0
Станимир Беломъжев с пето място в средната дистанция на Световното по ски ориентиране

Водещият български състезател в ски ориентирането Станимир Беломъжев записа трети отличен резултат на Световното първенство в Токио, след като завърши на престижното пето място в последния индивидуален старт - средна дистанция.

Беломъжев, който преди това се класира пети в спринта и четвърти в преследването, отново влезе в топ 6 на света и потвърди мястото си сред световния елит със силно представяне.

38-годишният българин завърши дистанцията за 59:50 минути, с изоставане от под четири минути от световния шампион Никлас Екстром от Финландия.

При жените Антония Григорова финишира на 20-о място, а титлата отново отиде във Финландия при Аманда Или Футка.

В петък предстои последният старт от Световното първенство – смесената щафета.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 22291
  • 8
Марио Матиканов завърши на 30-о място в масовия старт на Световното първенство в Лилехамер

Марио Матиканов завърши на 30-о място в масовия старт на Световното първенство в Лилехамер

  • 5 март 2026 | 17:49
  • 534
  • 0
"Научи се да караш ски" стартира и в Банско

"Научи се да караш ски" стартира и в Банско

  • 5 март 2026 | 15:11
  • 379
  • 1
Айлийн Гу направи зашеметяващо и "ангелско" появяване в Лувъра

Айлийн Гу направи зашеметяващо и "ангелско" появяване в Лувъра

  • 5 март 2026 | 14:18
  • 2675
  • 3
Николай Елерс отбеляза хеттрик при победа на Каролина срещу Ванкувър

Николай Елерс отбеляза хеттрик при победа на Каролина срещу Ванкувър

  • 5 март 2026 | 10:09
  • 885
  • 0
Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

  • 5 март 2026 | 09:34
  • 7256
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 164322
  • 850
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 13807
  • 10
Веласкес: Трябваше да завършим наравно

Веласкес: Трябваше да завършим наравно

  • 5 март 2026 | 21:08
  • 12221
  • 75
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 22291
  • 8
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 50947
  • 124
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 41747
  • 57