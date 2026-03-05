Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Министър Димитър Илиев се срещна с представители на спортните федерации

Министър Димитър Илиев се срещна с представители на спортните федерации

  • 5 март 2026 | 15:18
  • 352
  • 1
Министър Димитър Илиев се срещна с представители на спортните федерации

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев и неговият заместник проф. Даниела Дашева проведоха работни срещи с представители на федерациите, администриращи олимпийски и неолимпийски спортове. Разговорите бяха фокусирани върху ключови теми като финансирането, подобряването на материалната база, както и нуждата от по-тясна комуникация между институцията и спортните организации.

„Благодаря ви за всичко, което правите за българския спорт въпреки трудностите. Вратите на министерството са отворени за вас. Ще се радвам, когато имате идеи за промени, които ще допринесат за развитието на спорта, да ги споделяте с нас, за да може той да върви напред“, заяви Димитър Илиев.

По думите му федерациите могат да бъдат спокойни относно финансирането и подписването на договорите по програмите, като уточни, че отпускането на средства трябва да се осъществява прозрачно и по ясни критерии.

Министърът се ангажира активно да съдейства за решаването на текущите проблеми и да осигури необходимата стабилност.

Той отправи призив към федерациите да поставят общите цели над личните различия. Илиев подчерта, че егото и индивидуалните интереси трябва да останат на заден план, а водещ приоритет да бъде развитието на българския спорт. Според него единството и доброто сътрудничество между институциите и федерациите са ключови за постигането на резултати и успехи.

Министър Илиев и заместник-министър Дашева проведоха среща и с представители на Асоциацията на българските спортни федерации, по време на която бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с развитието на спорта в страната.

"По последни данни на Евростат, в страните от ЕС се дават средно по 0,8 % от брутния вътрешен продукт за спорт и свободно време. България вече е член на Еврозоната, така че това става реалистична цел, която трябва да си поставим до 2030-а година", казаха от АБСФ. 

Обединението на спортните федерации изрази желание да участва в комисиите, които определят различните политики на ММС с експертния си потенциал. АБСФ настоява при финансирането на спортни обекти с пари от бюджета на Спортното министерство, приоритет да имат федерации и клубове, а не общини, които могат да са бенефициенти по редица други програми в останалите ведомства.

Обсъдени бяха и регулярни срещи между министъра на младежта и спорта Димитър Илиев и членовете на УС на АБСФ, на които да се обсъждат не само актуални проблеми, но и стратегически задачи и цели. На следващата среща между двете страни АБСФ ще представи документ с важни за целия спорт теми.  /МД/ Споделете

