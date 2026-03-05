Ангел Русев: Оставката на Ботев трябва да се впише веднага

Ангел Русев бе един от щангистите, които по-рано днес протестираха пред сградата на Младежта и спорта в София. Пвткратният европейски шампион бе категоричен, че председателят на БФ Вдигане на тежести, Стефан Ботев, трябва да бъде освободен от този пост.

“Целта е една - Стефан Ботев да си подаде оставката. Пламен Братойчев да си оттегли жалбата и да се махнат веднъж завинаги и двамата и да ни оставят спокойно да работим. В момента ни пречат. В момента нещата са малко нормализирани, благодарение на ММА, но това е временно и не се знае занапред за европейски и световни как ще бъде”

Спортистът от Русе заяви пред журналисти, че проблемите във федерацията засягат не само настоящия национален отбор на България, но и подрастващото поколение щангисти.

“Хората, които са тук с нас, знаят какво преживяваме. Същото го преживяват и те, защото те са израстващото поколение, което ще продължи напред. Затова ние сме безкрайно благодарни за тяхната помощ. Дават ни сила да продължаваме. Трябва да победим ние”

24-годишният щангист е категоричен, че иска да вдига за България, но при по-добри условия.

“Няма да целуна друго знаме, но някои може и да се опитат да заминат за друга държава. Много е трудно да се готвиш, когато нямаш средства. Имаме семейства. Ще се опитаме да останем тук и каквото и да се случи - да се борим докрай. Ние сме създадени тук и искаме да бъдем запомнени тук като щангисти, а не като предатели”