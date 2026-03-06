Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн ще прави нова крачка към титлата

Байерн ще прави нова крачка към титлата

  • 6 март 2026 | 07:24
  • 885
  • 1
Байерн ще прави нова крачка към титлата

Байерн (Мюнхен) ще посрещне Борусия (Мьонхенгладбах) в мач от Бундеслига на 6 март 2026 г. Двубоят ще започне в 21:30 часа на стадион "Алианц Арена". Срещата е част от 25-ия кръг на Бундеслигата и се очаква да привлече вниманието на футболните фенове с интересно противопоставяне между двата традиционни отбора.

Байерн (Мюнхен) доминира в Бундеслигата, заемайки първото място с 63 точки след 24 изиграни мача. Баварците демонстрират впечатляваща голова форма с 88 отбелязани гола и само 23 допуснати. Отборът на Венсан Компани крачи уверено към поредната си титла и изглежда няма кой да го спре. Очакванията са и тази вечер домакините да вземат своето от този мач, като няма да е изненада, ако запишат и нова разгромна победа на сметката си.

От друга страна, Борусия (Мьонхенгладбах) се намира на 12-та позиция с 25 точки от същия брой срещи, като е отбелязал 27 гола и е допуснал 39. "Жребчетата" отдавна нямат особени амбиции за настоящия сезон, като дори трябва да внимават, тъй като не са никак далеч от опасната зона. Трудно можем да си представим, че те ще си тръгнат с нещо повече от почетна загуба тази вечер, но пък футболът затова е интересен, защото понякога ставаме свидетели и на изненади.

Байерн (Мюнхен) е в изключителна форма, записвайки пет последователни победи във всички турнири. Баварците надделяха над Борусия (Дортмунд) с 3:2 на 28.02.2026 г., преди това победиха Айнтрахт (Франкфурт) с 3:2 на 21.02.2026 г. и разгромиха Вердер (Бремен) като гост с 3:0 на 14.02.2026 г. В Купата на Германия отстраниха РБ Лайпциг с 2:0 на 11.02.2026 г., а в Бундеслигата смазаха Хофенхайм с 5:1 на 08.02.2026 г.

Борусия (Мьонхенгладбах) показва непостоянна форма с една победа, две загуби и две равенства в последните си пет мача. Гладбахците победиха Унион (Берлин) с 1:0 на 28.02.2026 г., но преди това загубиха от Фрайбург с 1:2 на 22.02.2026 г. и от Айнтрахт (Франкфурт) с 0:3 на 14.02.2026 г. Завършиха наравно с Байер (Леверкузен) 1:1 на 07.02.2026 г. и с Вердер (Бремен) 1:1 на 31.01.2026 г.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Байерн (Мюнхен) показва пълно превъзходство с пет последователни победи. Последната среща се състоя на 25.10.2025 г., когато баварците победиха с категоричното 3:0 като гост. Преди това, на 10.05.2025 г., Байерн спечели с 2:0 на "Алианц Арена", а на 11.01.2025 г. с минималното 1:0 в Мьонхенгладбах. На 03.02.2024 г. Байерн надделя с 3:1 като домакин, а на 02.09.2023 г. с 2:1 като гост. Тази статистика показва ясно доминацията на мюнхенския гранд в последните години, като Борусия не е успяла да спечели точка срещу тях в последните пет мача.

Най-неприятната новина за треньора на Байерн Венсан Компани е отсъствието на Хари Кейн. Английският стрелец е получил травма на прасеца по време на последната тренировка на тима. Медицинският щаб е категоричен, че рискът от усложнение е твърде голям, което оставя Байерн без основния си реализатор. Към него в лазарета се присъединяват защитниците Алфонсо Дейвис и Хироки Ито, както и младата надежда Пол Ванер. Въпреки негативните новини, има и лъч светлина за домакините. Капитанът Мануел Нойер е напълно възстановен и се завръща под рамката.

Ситуацията в лагера на Борусия (Мьонхенгладбах) не е по-розова. Старши треньорът на гостите ще трябва да прекроява състава си в движение. Яник Енгелхарт е наказан заради натрупани картони, което отваря дупка в средата на терена. В предни позиции Гладбах ще бъде лишен от услугите на мощния Тим Клайндийнст и креативния Робин Хак. Под сериозен въпрос до последната минута ще остане Натан Нгуму, чието състояние ще се преценява непосредствено преди мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Джейсън Тейтъм е близо до завръщане в игра

Джейсън Тейтъм е близо до завръщане в игра

  • 6 март 2026 | 02:58
  • 607
  • 0
Мароко се раздели с Реграги и назначи нов селекционер три месеца преди Световното

Мароко се раздели с Реграги и назначи нов селекционер три месеца преди Световното

  • 6 март 2026 | 01:08
  • 4313
  • 0
Драма с дузпи прати Ланс на 1/2-финал за Купата на Франция

Драма с дузпи прати Ланс на 1/2-финал за Купата на Франция

  • 6 март 2026 | 00:32
  • 1384
  • 0
Сривът продължава! Кристъл Палас нанесе пета поредна загуба на Тотнъм

Сривът продължава! Кристъл Палас нанесе пета поредна загуба на Тотнъм

  • 6 март 2026 | 00:04
  • 9212
  • 10
Обявиха съдията за дербито между Милан и Интер

Обявиха съдията за дербито между Милан и Интер

  • 5 март 2026 | 22:59
  • 1048
  • 0
Динамо (Букурещ) и Миланов достигнаха до 1/2-финал за Купата на Румъния

Динамо (Букурещ) и Миланов достигнаха до 1/2-финал за Купата на Румъния

  • 5 март 2026 | 22:13
  • 1184
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 177865
  • 920
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 22991
  • 20
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 1113
  • 0
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 2812
  • 2
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 2346
  • 0
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 33096
  • 8