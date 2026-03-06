Байерн ще прави нова крачка към титлата

Байерн (Мюнхен) ще посрещне Борусия (Мьонхенгладбах) в мач от Бундеслига на 6 март 2026 г. Двубоят ще започне в 21:30 часа на стадион "Алианц Арена". Срещата е част от 25-ия кръг на Бундеслигата и се очаква да привлече вниманието на футболните фенове с интересно противопоставяне между двата традиционни отбора.

Байерн (Мюнхен) доминира в Бундеслигата, заемайки първото място с 63 точки след 24 изиграни мача. Баварците демонстрират впечатляваща голова форма с 88 отбелязани гола и само 23 допуснати. Отборът на Венсан Компани крачи уверено към поредната си титла и изглежда няма кой да го спре. Очакванията са и тази вечер домакините да вземат своето от този мач, като няма да е изненада, ако запишат и нова разгромна победа на сметката си.

От друга страна, Борусия (Мьонхенгладбах) се намира на 12-та позиция с 25 точки от същия брой срещи, като е отбелязал 27 гола и е допуснал 39. "Жребчетата" отдавна нямат особени амбиции за настоящия сезон, като дори трябва да внимават, тъй като не са никак далеч от опасната зона. Трудно можем да си представим, че те ще си тръгнат с нещо повече от почетна загуба тази вечер, но пък футболът затова е интересен, защото понякога ставаме свидетели и на изненади.

Байерн (Мюнхен) е в изключителна форма, записвайки пет последователни победи във всички турнири. Баварците надделяха над Борусия (Дортмунд) с 3:2 на 28.02.2026 г., преди това победиха Айнтрахт (Франкфурт) с 3:2 на 21.02.2026 г. и разгромиха Вердер (Бремен) като гост с 3:0 на 14.02.2026 г. В Купата на Германия отстраниха РБ Лайпциг с 2:0 на 11.02.2026 г., а в Бундеслигата смазаха Хофенхайм с 5:1 на 08.02.2026 г.

Борусия (Мьонхенгладбах) показва непостоянна форма с една победа, две загуби и две равенства в последните си пет мача. Гладбахците победиха Унион (Берлин) с 1:0 на 28.02.2026 г., но преди това загубиха от Фрайбург с 1:2 на 22.02.2026 г. и от Айнтрахт (Франкфурт) с 0:3 на 14.02.2026 г. Завършиха наравно с Байер (Леверкузен) 1:1 на 07.02.2026 г. и с Вердер (Бремен) 1:1 на 31.01.2026 г.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Байерн (Мюнхен) показва пълно превъзходство с пет последователни победи. Последната среща се състоя на 25.10.2025 г., когато баварците победиха с категоричното 3:0 като гост. Преди това, на 10.05.2025 г., Байерн спечели с 2:0 на "Алианц Арена", а на 11.01.2025 г. с минималното 1:0 в Мьонхенгладбах. На 03.02.2024 г. Байерн надделя с 3:1 като домакин, а на 02.09.2023 г. с 2:1 като гост. Тази статистика показва ясно доминацията на мюнхенския гранд в последните години, като Борусия не е успяла да спечели точка срещу тях в последните пет мача.

Най-неприятната новина за треньора на Байерн Венсан Компани е отсъствието на Хари Кейн. Английският стрелец е получил травма на прасеца по време на последната тренировка на тима. Медицинският щаб е категоричен, че рискът от усложнение е твърде голям, което оставя Байерн без основния си реализатор. Към него в лазарета се присъединяват защитниците Алфонсо Дейвис и Хироки Ито, както и младата надежда Пол Ванер. Въпреки негативните новини, има и лъч светлина за домакините. Капитанът Мануел Нойер е напълно възстановен и се завръща под рамката.

Ситуацията в лагера на Борусия (Мьонхенгладбах) не е по-розова. Старши треньорът на гостите ще трябва да прекроява състава си в движение. Яник Енгелхарт е наказан заради натрупани картони, което отваря дупка в средата на терена. В предни позиции Гладбах ще бъде лишен от услугите на мощния Тим Клайндийнст и креативния Робин Хак. Под сериозен въпрос до последната минута ще остане Натан Нгуму, чието състояние ще се преценява непосредствено преди мача.