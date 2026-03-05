Ясно е кой влиза в управата на Локомотив (Пд)

Популярни
  5 март 2026
Пловдивски бизнесмен влезе в ръководството на Локомотив Пловдив. Това е председателят на Сдружение „Магията на Пловдив“ Ташо Ташев, пише "Тема спорт". Той вече е част от управата посредством финансиране на школата. Новината за нова персона в ръководството обяви собственикът Христо Крушарски.

„Дойде един човек и каза, че ще помага на школата, за което му благодаря. Той вече е част и от ръководството. Търся още партньори, надявам се да се появят скоро“, сподели босът на смърфовете във вторник. Той обаче не назова името на въпросния човек.

От малко над година той подпомага активно финансирането и функционирането на академията на Локомотив. Това стана посредством Сдружение „Магията на Пловдив“, което бе учредено на 14 февруари 2025-а. Бизнесменът е собственик на „Тарос Трейд БГ“ ООД, дългогодишен поддръжник на детско-юношеския спорт в града Под Тепетата. Той притежава още няколко фирми в Пловдив.

„Сдружението е естествено продължение на фенската група “The Magic of Plovdiv”, която вече 6 години подпомага школата“, написа преди година Ташев, представяйки плановете и дейността на организацията, на която е председател на УС. Въпросната структура често прави дарения на най-различни пособия за черно-бялата академия.

Дали тази подкрепа за в бъдеще ще прерасне и към първия отбор, предстои да разберем. В момента всички оперативни дейности в Локо Пловдив се извършват от изпълнителният директор Тома Цилев, а двамата с Ташев често са в контакт за бъдещето на клуба и най-вече на детско-юношеската школа.

