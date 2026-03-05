Световното първенство по волейбол с ново име

В пореден ход, целящ да отговори на непрекъснатото глобално разрастване на волейбола, Международната федерация по волейбол (FIVB) обяви, че нейният водещ международен турнир, Световното първенство по волейбол на FIVB, вече ще носи името Световна купа по волейбол на FIVB.

Промяната е одобрена от Административния съвет на FIVB, като новото наименование ще бъде използвано за първи път в изданието на турнира през 2027 г. Тогава мъжете ще се състезават в Полша, а жените – в Съединените щати и Канада. Използването на названието „Световна купа по волейбол на FIVB“ затвърждава позицията на волейбола като глобален спорт, тъй като го привежда в съответствие с имената на най-престижните събития в редица други дисциплини. Това ще доведе до незабавно разпознаване и разбиране както сред спортистите, така и сред феновете.

През 2022 и 2023 г. FIVB обяви значителни промени в събитието, също съобразени с глобалния растеж на спорта. От последното издание, проведено през 2025 г., в надпреварата участват по 32 национални отбора при мъжете и жените, а турнирът се играе на всеки две години, за разлика от предишния четиригодишен цикъл. Настоящият формат на състезанието също е идентичен с този, който обикновено се използва в класическите събития от типа „Световна купа“ – започва с групова фаза и продължава с елиминационни кръгове, полуфинали и финал за определяне на шампионите, като мачовете се разпределят в няколко града в страните домакини. Новият формат допълнително повиши стойността на турнира, който вече служи и като олимпийска квалификация. През 2027 г. първите три национални отбора при всеки пол, които все още не са се класирали, ще спечелят квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

